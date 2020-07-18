Россия под прикрытием проверки боеготовности своих войск перебросила на границу с Украиной авиационную технику
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
Так, перебазирование якобы произошло в рамках внезапной комплексной проверки боеготовности. Ее объявил хозяин Кремля Владимир Путин еще в пятницу, 17 июля.
В рамках переброски войск, самолеты Ил-76 были переведены на аэродромы в Краснодарском крае и Ростовскую область, которая граничит с Украиной.
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На подходе еще около 150 летающих единиц, готовых к переброске.
«На первом этапе проверки соединения приведены в полную боевую готовность, авиационная техника подготовлена к вылету, самолеты и вертолеты заправлены, выполнена загрузка авиационных средств поражения. Службы наземного обеспечения провели проверку к перебазированию», — говорится в сообщении.
До этого мы сообщали, что президент России Владимир Путин приказал срочно проверить готовность войск на границе с Украиной.
Об этом во время совещания в Национальном центре управления сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Как сообщил глава Минобороны, Путин распорядился провести внезапную проверку вооруженных сил в Южном и Западном военных округа, которые расположены возле границы. Кроме того, по указу президента РФ проинспектируют отдельные соединения центрального подчинения, Воздушно-десантные войска, морпехов Северного и Тихоокеанского флотов.
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