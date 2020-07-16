В оккупированном Донецке массово снимают российские флаги

Соответствующее фото опубликовали в телеграмм-канале «Донбасский Кейс», передает Politeka.net.

Известно, что свою функцию триколоры выполнили, поскольку День России прошел, голосование по поправкам в Конституцию РФ и обнулению Путина закончилось, а надежда на то, что Россия заберет Донбасс под свое крыло, становится очень призрачной.

Кроме того, заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак рассказал в интервью, что вопрос о возможности вхождения республик Донбасса в состав Российской Федерации на государственном уровне никогда не обсуждался.

Таким образом он опроверг заверения одного из лидеров боевиков так называемой «ДНР» Александра Бородая, который убеждал, что оккупированную часть Донбасса собираются принять в состав РФ. Об этом бывший «премьер» проговорился на собрании российской партии «Родина» в Санкт-Петербурге.

По его словам, он не обладает достоверной инсайдерской информацией, но уверен - для этого есть все предпосылки.

«По логике развития исторических событий в относительно скорые сроки "республики" Донбасса станут частью РФ уже не де-факто, де-факто они уже являются частью РФ, а станут таковыми и де-юре», - заявил Бородай.

Кроме того, мы писали, что главарь боевиков самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин обвинил Украину в развязывании войны против мирных жителей Донбасса.

24 июня оккупанты одновременно с Москвой провели в Донецке военный парад в честь Дня победы. Они согнали большое количество людей в центр города, невзирая на угрозу китайского вируса. Участники и зрители мероприятия, в большинстве своем, не соблюдали санитарно-эпидемические нормы безопасности: стояли без масок и очень близко друг к другу.

Денис Пушилин заявил, что Украина не сделала выводы после Второй мировой войны и, якобы, сама начала конфликт. Судя по его словам, лидер террористов грезит о своей собственной победе.

Напомним, что главарь «ДНР» Пушилин разразился угрозами в сторону Зеленского: «Хочу предостеречь...».

Как сообщала Politeka, боевики "ДНР" построили военную базу прямо возле школы, фото.

Также Politeka писала, Россия в ООН внезапно проговорилась, когда уйдет с Донбасса.