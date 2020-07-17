Президент России Владимир Путин приказал срочно проверить готовность войск на границе с Украиной

Как сообщает Politeka.net, об этом во время совещания в Национальном центре управления сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Как сообщил глава Минобороны, Путин распорядился провести внезапную проверку вооруженных сил в Южном и Западном военных округа, которые расположены возле границы. Кроме того, по указу президента РФ проинспектируют отдельные соединения центрального подчинения, Воздушно-десантные войска, морпехов Северного и Тихоокеанского флотов.

Сергей Шойгу заявил, что такая проверка якобы нужна для "оценки способности обеспечить военную безопасность" перед масштабными учениями "Кавказ-2020". По словам министра, на юго-западе России существует серьезная террористическая угроза, поэтому нужно подготовиться во всех смыслах. Министр также подчеркнул, что во время проверки планируют провести 56 тактических учений, в том числе в Черном и Азовском морях. Всего к мероприятиям привлекают около 150 тысяч человек.

Стоит отметить, что в сентябре Россия запланировала провести учения "Кавказ-2020". Ради них президент Путин даже распорядился мобилизовать резервистов и собрать немыслимое количество военной силы. Министр обороны Украины заявил, что в ответ на это ВСУ проведет стратегические командно-штабные учения под названием "Объединенные усилия-2020".

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