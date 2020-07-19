Знаменитый грузинский артист Вахтанг Кикабидзе отмечает 82-й день рождения. 

Как сообщает Politeka.net, он неоднократно осуждал агрессию РФ, а в интервью изданию "Сегодня" в 2014 году даже признался, что готов воевать за Украину.

Вахтанг Кикабидзе предупредил жителей Украины о тяжелых последствиях затяжной войны на Востоке. По его мнению, конфликт можно было закончить очень быстро. Он заявил, что и сам морально готов воевать против россиян, однако годы уже не позволяют.

Вахтанг Кикабидзе

"Россия не хочет, чтобы Украина продолжала сопротивляться. Но если бы я был молодым, я бы тоже сейчас был в АТО и сопротивлялся, защищая честь страны. Второго варианта нет! Ведь если эта война будет длиться долго, встать на ноги Украине будет очень сложно".

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Легендарный актер отметил, что в такой сложной ситуации жителям Украины необходимо как никогда сплотиться и дать дружный отпор захватчикам:

"Сейчас всем украинцам надо держаться за руки и петь одну песню — за свободу родной державы. Потому что если этого не делать, все может очень плохо кончиться".

Вахтанг Кикабидзе

По словам Вахтанга Кикабидзе, многие люди за границей поддерживают украинцев, даже в России. А вот к российскому президенту Владимиру Путину есть большие претензии.

"У всех мнение относительно Украины одно: это бессовестное вторжение в страну! По своему менталитету я не дружу с теми людьми, которые меня не понимают", - заявил певец. - "Честно вам скажу: если бы я был украинцем, я никогда бы не смог простить Путина".

Напомним, Кикабидзе поразил смелым обращением к Зеленскому.

Как писала Politeka, объединение Зеленского с Кикабидзе раззадорило украинцев.

Также Politeka писала, что Кикабидзе размазал Путина за агрессию против Украины: "Правнукам будет стыдно".