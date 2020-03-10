Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе раскритиковал агрессивные действия президента Российской Федерации Владимира Путина

Народный артист Грузии Вахтанг Кикабидзе в интервью украинскому порталу Сегодня назвал президента России Владимира Путина «политиком черной силы».



Кроме того, он отметил, что не все россияне согласны с тем, что делает Путин в Украине, но у них просто не спрашивают, а продолжают агрессию против Украины.

«Этому человеку я могу сказать, что он политик черной силы. И пока он со своими амбициями будет жить, он все время будет угрожать каким-то странам, системам. Он - захватчик! Его заклинило на одном: он думает, что вечно будет командовать своей страной. А люди не вечны, и все в жизни кончается. И даже его правнукам будет стыдно называть его фамилию», - заявил актер.

Ко всему прочему, он выразил надежду на то, что если Путин завтра уйдет из политики, то уже через два-три дня совсем новая система начнется, причем во всем мире.

«Пока он на троне, никто другой во власти не появится. Вы что, думаете, что все россияне согласны с тем, что Путин делает с Украиной? Нет, конечно! Просто народ не спрашивают. Вообще не укладывается в голове, как два братских народа вот так расправляются друг с другом! Жестоко, с неистовой силой, с садистским наслаждением», - рассказал Кикабидзе.

Напомним, что Вахтанг Кикабидзе умер: появилось срочное заявление о кончине большого друга Украины.

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