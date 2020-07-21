На Донбассе оккупанты теряют бойцов и технику

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-центре ООС в Facebook.

По подтвержденным данным разведки, за минувшую неделю – с 13 по 19 июля потери российских оккупационных войск на Донбассе составили: умершими – 11 человек; ранеными, травмированными и выведенными из строя – 14 человек.

Кроме того, за прошедшую неделю украинскими воинами уничтожен вражеский квадрокоптер.

В штабе также отмечают, что подразделения вооруженных формирований РФ на Донбассе имеют проблему с комплектацией личного состава.

"Кремлевские вожди не понимают, что они не имеют доверия и авторитета у местного населения. Оккупанты вселяют в жителей временно оккупированных территорий только страх и вызывают к себе злобу и ненависть. Это подтверждается многими случаями.

Ни о каком боевом духе в подразделениях оккупационных войск РФ говорить не стоит, он давно сломлен. Об этом свидетельствует очень низкий морально-психологическое состояние. Не прекращаются самоубийства и дезертирство личного состава. Употребление алкоголя и наркотиков в них становится нормой, и их главари теряют контроль над подчиненными", – отмечают в штабе.

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"В подразделениях оккупационных войск РФ очень низкое морально-психологическое состояние. Все чаще встречаются случаи употребления алкоголя и наркотиков. Так, находясь в состоянии алкогольного опьянения военнослужащие теряют свою штатную оружие, устраивают массовые драки в которых есть погибшие и раненые", - говорится в сообщении.

Также воины уничтожили один автоматический станковый гранатомет противника, пост радиоэлектронной разведки, отдельный узел связи и автомобиль УРАЛ.

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