Все к этому и близится...

Украину ожидают последствия гораздо хуже, чем захват автобуса с заложниками в Луцке

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучили экс-министр юстиций Украины Елена Лукаш на своем Telegram-канале.

"Вас беспокоит луцкий псих-террорист? Это пока цветочки. В целом по Украине, по данным Ассоциации психиатров, только 10 из 53 медицинских учреждений психиатрического профиля после 1 апреля получили финансирование для льготного медикаментозного обеспечения пациентов в амбулаторных условиях", - отметила бывший политик.

По ее словам, с НСЗУ заключили договоры всего 58 специализированных психиатрических больниц, финансирование которых в среднем было уменьшено в 2 раза.

"53 психиатрические лечебницы будут вынуждены сократить 3164 штатные единицы, в том числе врачей и медсестер. Общее недофинансирование психиатрических клиник - 898 млн грн", - подчеркнула Лукаш.

Также она уверена, что недофинансирование специальных медучреждений обернется для Украины катастрофой.

"Хронически больные и часто опасные люди перестают получать лекарства и выйдут на улицы. Вся страна превратится в дурдом. Эта неотмененная медреформа - ваша личная ответственность «слуги». Как и все ее последствия", - заключила она.

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Злоумышленник Максим плохой позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

Кроме того, он пригрозил его взорвать. Также мужчина отметил, что у него есть гранаты и другое автоматическое оружие.

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