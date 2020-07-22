Блогер и волонтер Наталья Юсупова обвинила власть в бездействии на Донбассе

Как передает Politeka.net, соответственный пост она опубликовала на своей страничке в Facebook.

"Раненый украинский воин, которого не смогли забрать с нейтральной полосы, умер от обескровливания. Четыре дня человек лежал истекающий кровью и никто ему не помог!! Люди, где мы живем?? Эта информация официальная, политический мир все видел, но ничего не сделали!", - негодует волонтер.

По ее словам, высшее руководство знало о бойце, но ничего не предприняло.



"Наш военный умирал четыре дня, оккупанты не давали его забрать. Все знали, главнокомандующий, мин обороны, ОБСЕ, дипломаты и ничего!! А вы понимаете, что воин имеет родных, мать, как им с этим жить?? Что можно сказать, нелюди и все. Пусть вам погибшие ребята каждый день снятся и не дают спать. Звери спасают себе подобных, а люди закрывают глаза и отворачиваются. Как можно жрать и спать, когда вы знаете, что ваш солдат умирает один в поле?? Это действительно ужас", - заключила она.

Ранее мы сообщали, что боевики "Л/ДНР" целенаправленно расстреляли группу бойцов ВСУ, которые в белых жилетах пытались забрать тело погибшего побратима.

Бойцы ВСУ уверены, что расстрел украинской эвакуационной группы по дороге к телу не был случайным.

Тогда на украинских бойцах были белые шлемы, белые бронежилеты, белые повязки на руках, но россиян это не остановило и они решились на очередное военное преступление на Донбассе.

Напомним, "Вся жизнь была впереди": молодой офицер ВСУ пожертвовал собой за Украину, что известно о Герое.

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