Пенсионеров в Украине предупредили о том, что в случае нарушения закона им будут угрожать штрафные санкции

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на «Пенсионный курьер».

Так, пенсионеры в Украине, которые продолжают работать после выхода на отдых, будут получать другой размер выплат.

«В частности, в случае трудоустройства гражданина перерасчет пенсии с учетом нового прожиточного минимума для исчисления минимального размера или доплаты законодательством не предусмотрено», — говорится в сообщении.

Уточняется, что во время назначения пенсии украинцев обязывают уведомлять о том, что они будут продолжать работу.

«Если пенсионер не вовремя сообщит о таких изменениях, а Фонду станет известно об этом после сверки с государственными реестрами, пенсионеру будут угрожать штрафные санкции. Другими словами, его пенсия можешь уменьшиться», — говорится в тексте сообщения.

До этого сообщалось, что пенсионная реформа включает взаимодополнение двух систем: солидарной и накопительной. Только в этом случае украинцы смогут, по мнению властей, получать достойные пенсии.

Министр соцполитики Марина Лазебная объяснила важные детали.

По словам топ-чиновницы, нынешняя солидарная система не в состоянии обеспечить украинцам достойный уровень жизни после ухода на заслуженный отдых. Именно поэтому важно, чтобы заработала накопительная система.

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