Пенсионеров в Украине предупредили о том, что в случае нарушения закона им будут угрожать штрафные санкции
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на «Пенсионный курьер».
Так, пенсионеры в Украине, которые продолжают работать после выхода на отдых, будут получать другой размер выплат.
«В частности, в случае трудоустройства гражданина перерасчет пенсии с учетом нового прожиточного минимума для исчисления минимального размера или доплаты законодательством не предусмотрено», — говорится в сообщении.
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Уточняется, что во время назначения пенсии украинцев обязывают уведомлять о том, что они будут продолжать работу.
«Если пенсионер не вовремя сообщит о таких изменениях, а Фонду станет известно об этом после сверки с государственными реестрами, пенсионеру будут угрожать штрафные санкции. Другими словами, его пенсия можешь уменьшиться», — говорится в тексте сообщения.
До этого сообщалось, что пенсионная реформа включает взаимодополнение двух систем: солидарной и накопительной. Только в этом случае украинцы смогут, по мнению властей, получать достойные пенсии.
Министр соцполитики Марина Лазебная объяснила важные детали.
По словам топ-чиновницы, нынешняя солидарная система не в состоянии обеспечить украинцам достойный уровень жизни после ухода на заслуженный отдых. Именно поэтому важно, чтобы заработала накопительная система.
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