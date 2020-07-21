А как вам размер пенсии в Украине?

Украинские пенсионеры могут прожить на 2700 гривен в месяц



Такое мнение озвучил советник министра социальной политики Николай Шамбир в эфире телеканала "Украина 24".

Пенсионерка пожаловалась журналистам, что при размере пенсии 2700 грн ее большая часть идет на оплату коммунальных услуг, и поинтересовалась, как прожить на эти деньги.

Отвечая на вопрос, чиновник отметил, что для этого существует субсидия.

"Я бы разделял вопрос пенсии и квартиры. Есть программа субсидий, которая ориентировочно говорит о том, что квартирная плата должна быть не более 15% (среднемесячного дохода - ред.). Если больше этого размера, значит назначается субсидия. Она определяется индивидуально, поэтому считать надо в каждом случае, но примерно уровень такой. Поэтому говорить о том, что оплата за квартиру берет более 15%, видимо не надо", - отметил советник министра.

Кроме того он подчеркнул, что вопрос пенсий и вопрос субсидий - "это две разные программы".

"Субсидии сделаны для того, чтобы там, где большой рост цен был, перекрыть и оказать помощь этим людям", - добавил чиновник.

Ранее, министр финансов Сергей Марченко рассказал об изменении размера субсидий в следующем году.

По его словам, правительство не намерено изменять размер субсидий на оплату коммуналки в следующем году. Даже несмотря на то, что тарифы могут быть даже ниже. Министр подчеркнул, что подобные меры даже не рассматриваются.

«Учитывая низкую цену на энергоносители сейчас, мы понимаем, что будет ниже тариф на отопление и больше домохозяйств выйдут из категории социально незащищенных и соответственно у них не будет необходимости получать субсидию», - рассказал министр.

Напомним, Пенсионный фонд предупредил о новых выплатах для украинцев, средства уже выделены: срочное заявление.

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