Первый президент Украины Леонид Кравчук возмутился депутатской пенсией

Свой комментарий бывший политик дал в интервью НВ.

"А нет у меня президентской пенсии! Я получаю депутатскую пенсию в 18 тыс. грн, но это стыд и позор, что нет президентской. Я постоянно поднимаю этот вопрос перед всеми президентами страны, но нынешняя власть такая примитивная, что все думают, это я о деньгах забочусь", - заявил первый президент Украины.

По его словам, дело не в сумме, а в признании.

"Обидно, что есть люди, которые сделали для страны сущие пустяки, а у них пенсии в 100 или 200 тыс. Я взял на руки эту страну, и я пока что жив, а мне не могут назначить содержание даже в 5 грн. Сколько стою - столько дайте", -

Напомним, что ранее народный депутат от фракции «Слуга народа» Галина Третьякова угодила в новый скандал, заговорив о зарплате парламентариев.

По ее словам, она слишком низкая.

«Депутатская заработная плата не только для депутата. Она небольшая, можно даже сказать, что на самом деле для того, чтобы обеспечить работу народного депутата, она слишком низкая», — отметила она.

Напомним, правительство огорошило украинцев новым решением: "Будет лучше без..".

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