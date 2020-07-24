Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление огарничений, возможен при условии соответствия эпидситуации определенным критериям
По состоянию на 24 июля, таким критериям не соответствует эпидситуация в 6 областях, передает Рoliteka.net со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения Украины.
В "красный список" Минздрава попали следующие регионы:
Винницкая область
Волынская область
Закарпатская область
Ивано-Франковская область
Львовская область
Тернопольская область
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Примечательно, что по сравнению с предыдущим днем из списка выбыла Черниговская, а появилась Винницкая области.
Так, на Винничине опять превышена динамика распространения китайского вируса - на уровне 17,69% при целевом показателе менее 10%.
Ранее мы сообщали, Минздрав разделил страну на четыре зоны, для каждой из которых подготовил свои ограничения, которые включают в себя санитарные правила, а также лимит количества людей в помещении. Новшества начнут действовать с 1 августа.
Нетрудно догадаться, что «зеленая зона» - самая лояльная. Здесь все просто – соблюдаются общепринятые правила карантина: защитная маска, проведение массовых мероприятий не более чем один человек на пять квадратных метров, проведение мероприятий в кинотеатрах или театрах лишь с на половину заполненным залом, перевозка пассажиров только с учетом сидячих мест.
«Красная зона» - самая жесткая. Здесь прекращается работа общественного транспорта, ТРЦ, кафе и ресторанов, закрыты учебные заведения.
Напомним, ужесточение карантина в Украине, Ляшко сделал срочное заявление: "После 1 августа..."
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