Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление огарничений, возможен при условии соответствия эпидситуации определенным критериям

По состоянию на 24 июля, таким критериям не соответствует эпидситуация в 6 областях, передает Рoliteka.net со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения Украины.

В "красный список" Минздрава попали следующие регионы:

Винницкая область

Волынская область

Закарпатская область

Ивано-Франковская область

Львовская область

Тернопольская область

Примечательно, что по сравнению с предыдущим днем из списка выбыла Черниговская, а появилась Винницкая области.

Так, на Винничине опять превышена динамика распространения китайского вируса - на уровне 17,69% при целевом показателе менее 10%.

Ранее мы сообщали, Минздрав разделил страну на четыре зоны, для каждой из которых подготовил свои ограничения, которые включают в себя санитарные правила, а также лимит количества людей в помещении. Новшества начнут действовать с 1 августа.

Нетрудно догадаться, что «зеленая зона» - самая лояльная. Здесь все просто – соблюдаются общепринятые правила карантина: защитная маска, проведение массовых мероприятий не более чем один человек на пять квадратных метров, проведение мероприятий в кинотеатрах или театрах лишь с на половину заполненным залом, перевозка пассажиров только с учетом сидячих мест.

«Красная зона» - самая жесткая. Здесь прекращается работа общественного транспорта, ТРЦ, кафе и ресторанов, закрыты учебные заведения.

Напомним, ужесточение карантина в Украине, Ляшко сделал срочное заявление: "После 1 августа..."

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