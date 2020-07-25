В Украине все больше областей, в которых пока нельзя ослаблять карантин.

Как передает Politeka.net, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Минздрава.

По состоянию на 25 июля к ослаблению карантина не готовы девять регионов. Требованиям Кабмина не соответствуют Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области.

Так во всех вышеперечисленных регионах достаточно высокий охват тестирования. Однако в Закарпатской области загружено более половины коек в больницах - 64,2%. Три области не соответствуют требованиям по соотношению положительных результатов теста ПЦР (не более 11%): Волынская - 18,45%, Ивано-Франковская - 12,71%, Львовская - 11,51%, Ровенская - 11,56%.

Заболеваемость по сравнению с предыдущей неделей (должно быть не более 10%) увеличилась в таких областях: Тернопольская (88,90%), Житомирская (51,84%), Винницкая (32,67%), Волынская (13,98%), Ивано-Франковская (35,30%), Черновицкая (34,23%).

Стоит отметить, что 25 июля президент Владимир Зеленский провел совещание с представителями Кабмина, правоохранительных органов и других ведомств, в ходе которого обсудили ситуацию в Украине. Глава государства призвал чиновников оперативно купить вакцину, как только она будет разработана.

"Наши дипломатические контакты и мировые ресурсы сообщают о том, что вакцину производят уже в нескольких странах. Даже если она будет готова в следующем году, Украина должна быть среди первых стран, которые смогут закупить вакцину. Мы должны думать об этом уже сейчас. Весь мир выстраивается в очереди", – отметил Владимир Зеленский.

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