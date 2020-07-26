Китайский вирус не собирается ослаблять свои позиции в Украине, увеличивая ежедневную статистику

Так, по состоянию на воскресенье, 26 июля, в стране подтверждено 64849 случаев заражения COVID-19, передает Politeka.net со ссылкой на информацию Центра общественного здоровья Украины в социальной сети Фейсбук.

Количество выздоровевших на сегодня составляет 35 807, умерли от коронавируса 1605 украинцев. Число активных больных в стране на этот день – 27 473.

Есть в рейтинге заболевших и умерших и свои «лидеры». Так, больше всего зарегистрировано активных больных на 100 тысяч населения в Киеве (159,8), а также во Львовской (265) и Закарпатской областях (223,8).

На стационаре сейчас лечатся 3812 человек, из которых 80 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Что касается уровня летальности, то сейчас в Украине он зафиксирован на уровне двух с половиной процентов. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (4,8%), Черкасской (4%) и Черновицкой (3,8%) областях.

Заболевание было подтверждено у 4596 детей и 8337 медиков, из них 6029 медработников выздоровели.

За минувшие сутки исследовано 12559 образцов методом ПЦР. Всего проведено 963 641 ПЦР-исследование.

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