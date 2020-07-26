Девять областей Украины не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина
Как передает Politeka.net, соответственная информация размещена на сайте Министерства здравоохранения.
Согласно аналитическим данным по разным критериям, карантин точно продлится в Закарпатской, Львовской, Волынской, Тернопольской и Черновицкой областях.
Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствуют: Винницкая (21,63%), Волынская (41,45%), Житомирская (57,99%), Ивано-Франковская (24,06%), Тернопольская (87,74%) и Черновицкая (38,89%) области.
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В министерстве отметили, что решение об усилении противоэпидемических мероприятий может быть отменено не ранее чем через семь дней со дня его принятия с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.
Отметим, что на протяжении нескольких последних недель заболеваемость коронавирусной инфекцией в Украине остаётся на стабильно высоком уровне.
Ежедневно фиксируется более 500 новых случаев заражения, а в некоторые дни прирост увеличивается до 800 новых случаев и даже больше. В таких условия Кабинет министров Украины принял решение очередной раз продлить карантин в стране.
Такое решение было принято на заседании КМУ 22 июля. Теперь адаптивный карантин будет действовать в стране как минимум до 31 августа 2020 года.
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