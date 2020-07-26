Девять областей Украины не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина

Как передает Politeka.net, соответственная информация размещена на сайте Министерства здравоохранения.

Согласно аналитическим данным по разным критериям, карантин точно продлится в Закарпатской, Львовской, Волынской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствуют: Винницкая (21,63%), Волынская (41,45%), Житомирская (57,99%), Ивано-Франковская (24,06%), Тернопольская (87,74%) и Черновицкая (38,89%) области.

В министерстве отметили, что решение об усилении противоэпидемических мероприятий может быть отменено не ранее чем через семь дней со дня его принятия с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.