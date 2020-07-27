Военные учения, которые проводит Россия, могут перейти в "активную фазу боевых действий"
Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос комментируя "Крым.Реалии" возможность вторжения России в Украину.
Дело в том, что на сентябрь 2020 года Россия запланировала в Крыму проведение военных учений "Кавказ-2020". Это вызывает много опасений.
"Когда штабы и мобилизационная база подготовлены, а они уже подготовлены в Крыму, этот потенциал под видом резервистов может прибыть сначала на обучение, а обучение может перейти в активную фазу боевых действий, это происходит очень быстро. Сегодня утром это еще обучение, а завтра утром это уже что – начало агрессии", – пояснил представитель СНБО.
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Кривонос отметил, что все существующие угрозы проработаны Генштабом.
"Все угрозы, которые могут существовать, они давно уже проработаны Генеральным штабом, и постоянно пересматриваются эти вопросы. И эти планы существуют. И наши войска также проходят обучение и подготовку по противодействию", – заявил заместитель секретаря СНБО.
При этом Кривонос добавил, что в случае атаки Украине ждать помощи от союзников не приходится.
"Мы четко должны понимать, что мы одни на поле и у нас не так много стран, которые нас поддерживают. Нас поддерживают страны Балтии, Польша, потому что они понимают ту угрозу, исходящую со стороны России, и они понимают, что мы сейчас для них союзники – мы должны поддерживать. Нас поддерживает Великобритания, которая понимает такую угрозу со стороны России, нас поддерживают Соединенные Штаты, нас поддерживает Канада, нас поддерживает Япония. Другие страны Европы играют под дудку России", – отметил представитель СНБО.
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