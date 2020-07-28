К чему нужно готовиться потенциальным льготникам

Стало известно, при каких условиях украинцы могут выходить на пенсию с минимальным стажем

Об этом пишет Politeka.net.

Речь идет про украинцев, которые могут идти на заслуженный отдых по "выслуге лет" до достижения общепенсионного возраста.

Согласно законодательству, основным условием назначения пенсии за выслугу лет является наличие определенного опыта работы, приобретенного в учреждениях и на должностях, которые, в свою очередь, дают право на долгосрочную пенсию.

Для того, чтобы получать выплаты от государства по выслуге лет, необходимо соблюдение следующих условий:

наработать минимально необходимый стаж,

достичь необходимого для этой категории пенсионного возраста,

расторгнуть трудовой договор.

Но не стоит забывать, что минимальный страховой стаж, дающий право работникам сферы образования выходить на пенсию по выслуге лет, также будет расти ежегодно согласно изменениям к закону:

с 1 апреля 2017 по 31 марта 2018 – не менее 26,5 лет;

с 1 апреля 2018 года по 31 марта 2019 – не менее 27 лет;

с 1 апреля 2019 по 31 марта 2020 – не менее 27,5 лет;

с 1 апреля 2020 по 31 марта 2021 – не менее 28 лет;

с 1 апреля 2021 по 31 марта 2022 – не менее 28,5 лет;

с 1 апреля 2022 по 31 марта 2023 – не менее 29 лет;

с 1 апреля 2023 по 31 марта 2024 – не менее 29,5 лет;

с 1 апреля 2024 или после этой даты – не менее 30 лет.

Право на получение выплат по выслуге лет имеют и другие категории украинцев, которые прописаны в соответствующем законе.

Работники, которые проходят по так называемым спискам №1 и №2 в Законе, имеют право выхода на заслуженный отдых даже в возрасте 45, 50, 55 лет. Речь идет про особо тяжелые специальности.

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