Вчера, 27 июля, в Киеве состоялась акция противников капитуляции Украины

Участниками мероприятия стали противники подписанного 22 июля перемирия на Донбассе. Митингующие призвали не доверять обещаниям страны-агрессора России и не препятствовать украинским военнослужащим в защите Украины от незаконных вооруженных формирований.

Одним из участников акции стал отец погибшего украинского воина Ярослава Журавля.

Он обратился к президенту Владимиру Зеленскому:

«Я уже шесть лет с армией, с Вооруженными Силами. Шесть лет у моего сына были мечты. Я приехал, чтобы поклониться — от себя, от своей семьи — всем патриотам Украины, которые в эти минуты, часы, дни оказывали поддержку моей семье», — сказал он.

Также мужчина задал прямой вопрос гаранту Конституции Владимиру Зеленскому.



«Вова, где ты был, когда бабушка развязывала из платочка последние 100 гривен и отдавала волонтерам, чтобы мы везли в армию. Где ты, гн***а, был, когда моему сыну ломали пальцы и вырывали автомат? Почему ты не был возле народа Украины? Кого ты слушаешь? Вы тело Украины обмазали гн***дотой разной», — заявил отец погибшего воина.

Напомним, что российские оккупанты безжалостно расстреляли эвакуационную группу, которая пыталась забрать с поля боя тело украинского защитника, будут наказаны

Боевики безжалостно расстреляли украинцев, в результате чего погиб медик ВСУ и еще один воин, а у третьего – боевое травмирование.

Трагедия произошла вблизи поселка Зайцево. После расстрела эвакуационной группы россияне продолжили поливать позиции украинских бойцов из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В Киеве отреагировали на вопиющую подлость агрессора и пообещали максимально жестко ответить российским наемникам и предать все огласке. Об этом во время брифинга заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, назвав убийство украинского медика варварским с моральной точки зрения.

«Буду лично поднимать этот вопрос. Ответ будет максимально жестким. Мы привлечем всех наших партнеров», – заверил Кулеба.

Напомним, что молодой офицер ВСУ пожертвовал собой за Украину, что известно о Герое.

Как сообщала Politeka, ВСУ феерично разгромили боевиков в ООС: появились подробности и видео яркой атаки.

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