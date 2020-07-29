В Украине с 1 августа ожидается изменение в подходе к определению критериев стран зеленой и красной зоны
Об этом в рамках брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Politeka.net.
Согласно заявлению главы Минздрава, уже в начале следующего месяца страна начнет по новому алгоритму относить соседние государства к зеленым и красным зонам согласно европейскому "сценарию".
Отмечается, что список потенциальных стран будет пересматриваться каждую неделю в целях избежания недопонимания с обеих сторон.
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Степанов считает, что власть на Банковой откажется от показателя заболевших на 100 тысяч населения в отдельно взятой стране, а прежде всего, сосредоточит силы на двух немаловажных компонентах.
"Первый показатель – прирост больных за последние 14 дней, если он превышает такой прирост на территории Украины. Второй показатель – процент (больных) в стране за последние 14 дней по сравнению с прошлыми 14 днями, если он будет более 30%", - рассказал министр.
Помимо этого, если показатели превысят допустимую норму, то Украина причислит такие страны к красную зону.
Важно понимать, что подобные меры входят в обиход для тех украинцев, которые пересекают государственную границу.
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