В Украине с 1 августа ожидается изменение в подходе к определению критериев стран зеленой и красной зоны

Об этом в рамках брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Politeka.net.

Согласно заявлению главы Минздрава, уже в начале следующего месяца страна начнет по новому алгоритму относить соседние государства к зеленым и красным зонам согласно европейскому "сценарию".

Отмечается, что список потенциальных стран будет пересматриваться каждую неделю в целях избежания недопонимания с обеих сторон.

Степанов считает, что власть на Банковой откажется от показателя заболевших на 100 тысяч населения в отдельно взятой стране, а прежде всего, сосредоточит силы на двух немаловажных компонентах.

"Первый показатель – прирост больных за последние 14 дней, если он превышает такой прирост на территории Украины. Второй показатель – процент (больных) в стране за последние 14 дней по сравнению с прошлыми 14 днями, если он будет более 30%", - рассказал министр.

Помимо этого, если показатели превысят допустимую норму, то Украина причислит такие страны к красную зону.

Важно понимать, что подобные меры входят в обиход для тех украинцев, которые пересекают государственную границу.

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