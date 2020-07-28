Глава Минздрава Максим Степанов рассказал о нововведениях по карантину и призвал соблюдать ограничения

Как передает Politeka.net, он сообщил подробности во время онлайн-брифинга 28 июля.

С 1 августа Украину по решению Кабмина разделят на четыре зоны по уровню опасности: от "зеленой" до "красной". Максим Степанов обратил внимание, что в самой "безопасной" зоне тоже будут действовать ограничения, пусть и не такие строгие, как в остальных.

"Зеленая зона" не означает снятия карантина. Все равно нужно придерживаться установленных правил, таких как масочный режим, социальное дистанцирование и ограничение на проведение массовых мероприятий, то есть 1 человек на 5 квадратных метров и прочее", – заявил министр здравоохранения.

Максим Степанов также раскрыл, по каким критериям специалисты Минздрава будут вносить регион в ту или иную зону. По его словам, есть условия, при которых ограничения в отдельно взятой области могут усилить или ослабить.

"Это уровень заболеваемости, от заполненности пациентами с COVID-19 в больницах, от количества тестирований и от динамики заболевания", - отметил чиновник. - "Если пять дней подряд один из этих критериев превышает норму, то регион переходит в другую зону".

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