Как передает Politeka.net, соответственный пост на своей страничке разместил журналист Костянтин Андриюк.
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Напомним, вечером 21 июля в Запорожье, избили бойца полка "Азов" Олега Черевко. Во время ожидания жены под магазином, у "азовца" возник конфликт с мужчиной, который приставал к прохожим девушкам.
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Черевко сделал ему замечание, после чего началась драка. Боец получил удар в голову, результатом которого стала тяжелая черепно-мозговая травма, а именно перелом основания черепа. После этого врачи трое суток боролись за жизнь "азовца", однако вывести его из комы так и не удалось.
Мужчину задержали и сообщили о подозрении по статье об умышленном нанесении тяжких телесных. Сторона обвинения требовала арестовать подозреваемого, однако суд решил отпустить его под залог в размере 40 000 грн.
Но 29 июля суд все таки арестовал на 60 суток без права внесения залога подозреваемого в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, которые повлекли за собой смерть бойца.
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