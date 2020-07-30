Напомним, вечером 21 июля в Запорожье, избили бойца полка "Азов" Олега Черевко. Во время ожидания жены под магазином, у "азовца" возник конфликт с мужчиной, который приставал к прохожим девушкам.

Убив військового, тримай 40 (!!!) тисяч гривень застави і ти на волі! Хай живе український суд! Найгуманніший суд у світі! 👿 Покидьок в Запоріжжі вдарив бійця батальйону "Азов" Олега Черевка, який приїхав додому на короткочасну відпустку із зони ООС. 21 липня біля продуктового супермаркета Олег зробив зауваження чоловікові, який чіплявся до дівчат. У відповідь чоловік ударив військового по голові, що призвело до перелому основи черепа. Нападник з місця пригоди втік, пізніше його затримали поліцейські. Затриманий - 29-річний раніше судимий житель Запоріжжя. Олег при падінні ще вдарився головою, після чого помер у лікарні. Gepostet von Kostyantyn Andriyuk am Dienstag, 28. Juli 2020

Черевко сделал ему замечание, после чего началась драка. Боец получил удар в голову, результатом которого стала тяжелая черепно-мозговая травма, а именно перелом основания черепа. После этого врачи трое суток боролись за жизнь "азовца", однако вывести его из комы так и не удалось.

Мужчину задержали и сообщили о подозрении по статье об умышленном нанесении тяжких телесных. Сторона обвинения требовала арестовать подозреваемого, однако суд решил отпустить его под залог в размере 40 000 грн.

Но 29 июля суд все таки арестовал на 60 суток без права внесения залога подозреваемого в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, которые повлекли за собой смерть бойца.

Напомним, заступился за девушек: с украинским героем расправились прямо возле супермаркета, трагические детали.

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