Захисника України по-звірячому побили після того, як він заступився за дівчат

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Так, боєць з батальйону «Азов» зробив зауваження чоловікові, який чіплявся до дівчат. Після цього винуватець побив його до втрати свідомості.

Сам військовий перебував у Запоріжжі під час відпустки, приїхавши туди з зони ООС. Близько опівночі біля супермаркету він помітив, як пристають до дівчат.

«Він зробив зауваження молодій людині, який чіплявся до дівчат. Це призвело до конфлікту й агресивний молодик завдав потерпілому удари по голові, після чого він втратив свідомість», — йдеться в повідомленні.

З місця інциденту вже вилучили камери відеоспостереження. Медики оцінюють стан потерпілого як важкий. Винуватця вдалося розшукати — ним виявився місцевий мешканець 1991 року народження. Затриманому за напад загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Пізніше з'ясувалося, що потерпілого звуть Олег Черевко. Йому вже провели операцію, але боєць і далі знаходиться в комі.

«У нього відкритий перелом основи черепа зі зміщенням, осколки в головному мозку і водянка мозку», — розповів Євген Довгий.

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