Народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" облили зеленкою
Про це повідомляє Politeka з посиланням на YouTube-канал Pavlovsky News.
Повідомляється, що зеленкою облили депутата від ОПЗЖ Олега Волошина. Це сталося перед початком засідання Верховної Ради. Інцидент зняли на відео журналісти.
Відомо, що зеленку вилив у бік нардепа чоловік у чорній бейсболці, чорній захисній масці і чорній футболці із зображенням українського гербу. Чоловік пішки покинув місце інциденту, але його наздогнали двоє правоохоронців. Після цього Волошин вдарив свого кривдника кулаком в обличчя зі словами "Око випалив, с*ка".
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На відео Pavlovsky News можна помітити, що у депутата залиті зеленкою обличчя і сорочка. "Дісталось" зеленкою і колезі Волошина по фракції, а також одному з правоохоронців.
Волошин та його колега назвали своїх нападників "фашистами" і нецензурно висловлювались на їхню адресу.
"За суверенну Україну це тобі привіт. Я за суверенну Україну, а ти, падонок, за Росію", - заявили у відповідь Волошину.
Судячи з діалогу, чоловіки, з якими сталася сутичка у нардепів від ОПЗЖ, є учасниками бойових дій на Донбасі.
"Я воював за цю країну, а ти від Росії гроші отримуєш", - сказав один з опонентів нардепів.
Волошин у підсумку пообіцяв, що "ми вас всіх знайдемо".
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