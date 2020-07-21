Народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" облили зеленкою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на YouTube-канал Pavlovsky News.

Повідомляється, що зеленкою облили депутата від ОПЗЖ Олега Волошина. Це сталося перед початком засідання Верховної Ради. Інцидент зняли на відео журналісти.

Відомо, що зеленку вилив у бік нардепа чоловік у чорній бейсболці, чорній захисній масці і чорній футболці із зображенням українського гербу. Чоловік пішки покинув місце інциденту, але його наздогнали двоє правоохоронців. Після цього Волошин вдарив свого кривдника кулаком в обличчя зі словами "Око випалив, с*ка".

На відео Pavlovsky News можна помітити, що у депутата залиті зеленкою обличчя і сорочка. "Дісталось" зеленкою і колезі Волошина по фракції, а також одному з правоохоронців.

Волошин та його колега назвали своїх нападників "фашистами" і нецензурно висловлювались на їхню адресу.

"За суверенну Україну це тобі привіт. Я за суверенну Україну, а ти, падонок, за Росію", - заявили у відповідь Волошину.

Судячи з діалогу, чоловіки, з якими сталася сутичка у нардепів від ОПЗЖ, є учасниками бойових дій на Донбасі.

"Я воював за цю країну, а ти від Росії гроші отримуєш", - сказав один з опонентів нардепів.

Волошин у підсумку пообіцяв, що "ми вас всіх знайдемо".

Нагадаємо, суд відправив за ґрати АТОшника на три роки, деталі: в чому він виявився винним.

Раніше Politeka повідомляла, що українців вразила сутичка бійця АТО з Усиком: "Краще розберіться з депутатами".

Також Politeka писала про те, як на ветерана АТО накинулися через безкоштовний проїзд: «Бидлота почала голову піднімати».