Десятилетний мальчик совершил героический поступок - он спас себя и маму из тонущего автомобиля
Об этом сообщает Lenta.ru, ссылаясь на местное телевидение.
Авария случилась 25 июля в деревне Гремучая Падь Красноярского края. Автомобиль Mazda Familia занесло на узкой дороге, и он вылетел в пруд.
За рулем была 38-летняя женщина, а на заднем сиденье — ее сын, пристегнутый ремнем безопасности.
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По словам матери мальчика, когда она поняла, что двери заблокированы, она “впала в ступор”. Но сориентироваться смог ее сын. Он открыл заднюю дверь и выбрался из тонущего автомобиля, а затем помог выбраться маме. Вместе они доплыли до берега.
Женщина добавила, что мальчика никто не учил плавать, и он никогда не оказывался в подобных ситуациях.
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