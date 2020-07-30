Не каждый взрослый на такое способен

Десятилетний мальчик совершил героический поступок - он спас себя и маму из тонущего автомобиля

Об этом сообщает Lenta.ru, ссылаясь на местное телевидение.

Авария случилась 25 июля в деревне Гремучая Падь Красноярского края. Автомобиль Mazda Familia занесло на узкой дороге, и он вылетел в пруд.

За рулем была 38-летняя женщина, а на заднем сиденье — ее сын, пристегнутый ремнем безопасности.

По словам матери мальчика, когда она поняла, что двери заблокированы, она “впала в ступор”. Но сориентироваться смог ее сын. Он открыл заднюю дверь и выбрался из тонущего автомобиля, а затем помог выбраться маме. Вместе они доплыли до берега.

Женщина добавила, что мальчика никто не учил плавать, и он никогда не оказывался в подобных ситуациях.

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