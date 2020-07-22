Президент Зеленский способен быстро совершать добрые поступки

Об этом на своей странице в Facebook заявил главный редактор ЦензорНет Юрий Бутусов, сообщает Politeka.

Это, по словам журналиста, показала вчерашняя ситуация с заложниками в Луцке, когда глава государства выполнил одно из требований террориста, захватившего автобус.

Это, считает Бутусов, достойно уважения, однако ранее Зеленский заявлял, что взял на контроль ситуацию с гибелью морпехов 13 июля в Зайцево.

"Сегодня настоящие российские террористы передали тело третьего убитого ими морского пехотинца ВС Украины, пропавшего 13 июля во время попытки достать тело подорвавшегося на мине командира взвода Дмитрия Красногрудя. Четверо суток прошло, прежде чем тело третьего обнаружил противник в окрестностях Зайцево. Все молчали во время поисков, чтобы не мешать работе, но сейчас молчать недопустимо - надо публично разобраться в том, что произошло. Люди гибнут на войне, так происходит, но разобраться надо как в ходе данной операции, так и в причине провала поисков раненого", – указал Юрий Бутусов.

Эксперт убежден, что Владимир Зеленский должен задать вопросы, на которые надо получить ответы о двух террористических акциях.

"Во-первых, дело о луцком террористе должно быть по подследственности передано в СБУ. И надо узнать - откуда оружие, гранаты у террориста. С кем он контактировал за последний год как минимум, не было ли у него заказчиков, вдохновителей, кто был в кругу его контактов. Разумеется, он должен получить без всякого снисхождения большой срок", – объяснил Бутусов.

А во-вторых, по его словам, глава государства обязан задать вопросы по еще более значимой трагедии: гибели морпехов и провале поисковой операции.

"В чем причина провала попытки двух групп вытащить погибшего разведчика? Почему это привело к гибели еще двоих бойцов? Как была организована их подготовка и управление? Какова роль и ответственность ОБСЕ и военного командования? Что было сделано для поисков? Какие силы были привлечены для обследования района, какое число беспилотников, других средств разведки?", – озвучил эти вопросы журналист.

Юрий Бутусов заявляет, что украинцы не имеют права забыть о погибших пехотинцах.

"Мы становимся сильными, когда честно называем проблемы и делаем из них правильные выводы, и мы становимся слабыми и беспомощными, когда боимся ответственности и когда боимся называть проблемы своими именами", – подытожил он.

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