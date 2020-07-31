Стало известно, кто должен нести ответственность за ЧП с танкером Delfi в Одессе

Об этом в своем Facebook рассказал глава Экоинспекции Андрей Малеваный, передает Знай.

Как известно, под Одессой затонул танкер Delfi еще во время шторма в конце ноября 2019 года. Тогда судно, которое стояло в акватории порта "Южный" под румынским флагом, сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

Затонувший нефтяной танкер "Делфи” продолжает загрязнять воды возле Одессы. 18 июля, возле пляжа в Одессе пытались снять с мели танкер Delfi после визита Зеленского и прямого указания в короткие сроки убрать его, ведь у людей сейчас отпуска и отдых, однако он до сих пор там.

На этот раз комментарий относительно ситуации вокруг танкера дал глава Госэкоинспекции Малеваный Андрей.

"В связи с тем, что в последние дни возникает очень много вопросов, связанных с судном Delfi, должен расставить все точки над "и". Юрисдикция Госэкоинспекции в этой истории ограничивается вопросами защиты окружающей среды. К полномочиям инспекторов относится контроль ситуации в акватории вокруг затонувшего танкера относительно возможных разливов, отбор проб для лабораторных исследований с целью установления уровня загрязнения воды нефтепродуктами, начисления убытков судовладельцу и их взыскания. Подчеркиваю, что к процессу подъема судна Государственная экологическая инспекция Украины никакого отношения не имеет", - отметил Малеваный.

Он отметил, что всеми вопросами, которые связаны с поднятием судна и определением исполнителя, занимается на сегодняшний день Администрация портов Украины.