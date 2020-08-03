Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко объяснил позицию по поводу самостоятельного назначения карантина в регионах, передает Politeka.net

Заслуженный врач Украины рассказал о том, почему Луцк и Тернополь были занесены в "красную" зону.

"Именно эти территории должны были каждые три дня собирать региональную комиссию, заслушивать, что именно способствовало увеличению случаев коронавируса или превышению индикаторов, и вводить жесткие ограничения. К сожалению, этого не происходило. Поэтому и были изменены подходы", - заявил Ляшко.

Санврач добавил, что области, которые будут превышать показатели заболеваемости на протяжении пяти дней, перейдут под определенный уровень опасности.

Чиновник заявил, что "красная" зона не предусмотрена в тех регионах, где количество заболевших меньше 60-ти на 100 тысяч населения.

"Показатели, которые были проведены и рассчитаны, возможно, для кого-то стали неожиданностью, но они фактически отражают действующую эпидситуацию в нашей стране. В дальнейшем эта динамика будет меняться, а не будут каждый раз одни и те же области".

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский подверг критике правительство за нерешительность в вопросе освещения эпидеситуации в стране. Глава государства ссылается на недостаточную конкретику чиновников.

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