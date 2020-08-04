"Укрзализныця" отменила остановки 11 поездов дальнего следования по Луцку и Тернополю в связи с усилением карантиных мер, пишет Politeka.net

Как сообщили в министерстве инфраструктуры, поезда на территориях, где отмечена "красная" зона опасности, будут останавливаться только в случае высадки пассажиров.

"Мы обратились к правительству, чтобы можно было высадку обеспечить, потому что здесь вопрос в том, чтобы мобильность коронавируса не распространялась. Человек может выйти из поезда, но назад уже не зайдет и понятно, что подсаживаться на остановке в Тернополе уже не будет", - заявили в министерстве.

Известно, что "Укрзализныця", начиная с 3 августа, временно прекратила оставновку 11 поездов в вышеупомянутых территориях.

Подобные ограничения направлены, в первую очередь, для более безопасного перемещения по областям. Исходя из этого "опыта", в дальнейшем будет рассматриваться облегчение или же ужесточение карантиных мер, касающихся перевозок.

Ранее мы сообщали, что Минздрав отнес Луцк, Тернополь и Кицманский район Тернопольской области к числу территорий "красной" зоны.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский остался недоволен общей позицией правительства касательно эпидемситуации и нового адаптивного сценария карантина.

Глава государства потребовал внести конкретику в освещение событий, связанных с коронавирусом, а также призвал создавать большое количество рабочих мест и перезапускать промышленность.

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