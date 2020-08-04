"Укрзализныця" отменила остановки 11 поездов дальнего следования по Луцку и Тернополю в связи с усилением карантиных мер, пишет Politeka.net
Как сообщили в министерстве инфраструктуры, поезда на территориях, где отмечена "красная" зона опасности, будут останавливаться только в случае высадки пассажиров.
"Мы обратились к правительству, чтобы можно было высадку обеспечить, потому что здесь вопрос в том, чтобы мобильность коронавируса не распространялась. Человек может выйти из поезда, но назад уже не зайдет и понятно, что подсаживаться на остановке в Тернополе уже не будет", - заявили в министерстве.
Известно, что "Укрзализныця", начиная с 3 августа, временно прекратила оставновку 11 поездов в вышеупомянутых территориях.
Украинцы получат компенсацию за карантин, раскрыт важный нюанс: "Выплаты в размере 50% от..."
Магнитные бури в августе больно ударят по украинцам, названы опасные даты: что нужно знать
Женька из «Сватов» с подружками в купальниках показали, в чем женская сила: «Звездный состав»
Асмус залезла на стол в "невидимом" белье, фото: "Нога больше, чем у Харламова"
Подобные ограничения направлены, в первую очередь, для более безопасного перемещения по областям. Исходя из этого "опыта", в дальнейшем будет рассматриваться облегчение или же ужесточение карантиных мер, касающихся перевозок.
Ранее мы сообщали, что Минздрав отнес Луцк, Тернополь и Кицманский район Тернопольской области к числу территорий "красной" зоны.
Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский остался недоволен общей позицией правительства касательно эпидемситуации и нового адаптивного сценария карантина.
Глава государства потребовал внести конкретику в освещение событий, связанных с коронавирусом, а также призвал создавать большое количество рабочих мест и перезапускать промышленность.
Напомним, минздрав готовится к ужесточению карантина, срочное заявление Степанова: "Если пять дней подряд..."
Также Politeka писала, что украинцы могут не рассчитывать на снятие карантина, в Минздраве озвучили сроки: "не ранее чем..."
Как сообщала Politeka, опасный вирус вспыхнул под Киевом: 13 сел на карантине, что происходит.