Берега знаменитого украинского курорта массового атаковали медузы, которые жалят отдыхающих

Медузы продолжают портить настроение отдыхающим в Кирилловке, которая находится в Запорожской области. Из-за нашествия медуз в воду на Федотовой косе на побережье Азовского моря зайти невозможно.

Медузы буквально заполонили побережье, о чем сообщили на YouTube-канале автора DimAnTravel (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).



Как видно на кадрах, гигантские медузы заполонили побережье. И хотя Федотова коса является чрезвычайно живописным и удобным для морского отдыха местом, из-за медуз войти в воду невозможно.

Из-за этого отдыхающим приходится пробираться сквозь полчища медуз, которых прибило к берегу.

"Вчера мне они жалили лицо, и больше теперь нырять не хочется. Поэтому люди в основном под берегом", – отмечено на видео.

Также ранее сообщалось, что в знаменитый украинский курорт Запорожской области пожаловала гроза вместе со смерчем и зарядами молнии. Красивое и в то же время опасное зрелище было зафиксировано на множество камер.

Небо над популярным украинским курортом затянули тяжелые серые тучи, предвещая мощную грозу или настоящий ураган. Грозовой фронт многокиллометровой волной надвигался на Кирилловку, из него постоянно били электрические разряды молний.

Напомним, медузы и кабаны заполонили воды Днепра и Азовского моря: видео происходящего.

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