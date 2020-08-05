Блогер подчеркнул, что на попадание в плен восьмерых военных Зеленский отреагировал только на четвертый день, на крушение украинского Боинга в Иране - на второй день, на наводнения на Закарпатье и Прикарпатье - на третий день.

На трагедию с раненым морпехом в "серой зоне", где военный Ярослав Журавель по итогу и умер, так и не дождавшись помощи, Зеленский отреагировал на третий день после "проклятия" отца, после чего глава государства "послал гонцов с видосиком", как отметил блогер.

Кроме того, он подчеркнул, что на коррупцию в окружении и взяточничество Зеленский вообще не реагирует.