Президент Украины Владимир Зеленский срочно отреагировал на взрывы в Бейруте, тогда как на украинские трагедии реакция главы государства была не такой оперативной
Как передает Politeka, об этом написал на своей странице в соцсети блогер Mason Lemberg.
Блогер подчеркнул, что на попадание в плен восьмерых военных Зеленский отреагировал только на четвертый день, на крушение украинского Боинга в Иране - на второй день, на наводнения на Закарпатье и Прикарпатье - на третий день.
На трагедию с раненым морпехом в "серой зоне", где военный Ярослав Журавель по итогу и умер, так и не дождавшись помощи, Зеленский отреагировал на третий день после "проклятия" отца, после чего глава государства "послал гонцов с видосиком", как отметил блогер.
Кроме того, он подчеркнул, что на коррупцию в окружении и взяточничество Зеленский вообще не реагирует.
"Не реагирует на смерти десятков военных, в том числе убийства высшего командования, не реагирует и на тысячи погибших в войне с Россией, на их семьи, на их интересы, позволяет животным танцевать на их костях, называя защитников Украины фашистами, карателями... А вот взрыв в Бейруте... Это срочно надо отреагировать", - написал блогер.
Следует отметить, что реакция на взрывы в Бейруте появилась на официальном Telegram-канале Зеленского вчера вечером. Президент Украины рассказал о том, что "глубоко шокирован" новостями о взрывах и выразил соболезнования семьям погибших.
Напомним, украинка рассказала о пережитом во время взрыва в Бейруте.
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Также Politeka писала, что взрыв в Бейруте уничтожил целый район, тысячи пострадавших: все детали и фото адского ЧП.
Ранее Politeka сообщала, что в порту Бейрута взорвался корабль с пиротехникой.