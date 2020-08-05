До київського Окружного адмінсуду надійшов позов з вимогою анулювати свідоцтво про реєстрацію партії "Слуга народу"

Про це інформує Politeka з посиланням на інформацію, розміщену прес-службою суду.

На сайті Окружного суду зазначено, що відповідачем по цій справі зазначено Міністерство юстиції України.

"Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Мін'юсту щодо невиконання положень статті закону "Про політичні партії в Україні" і певної частини Положення про Міністерство юстиції, яка полягає в невиконанні подання до суду про анулювання свідоцтва про реєстрацію політичної партії "Слуга народу", – йдеться у повідомленні.

Крім того, позивач просить суд зобов'язати Міністерство юстиції подати в суд подання про анулювання реєстраційного свідоцтва "Слуги народу".

На даний момент суд вирішує питання про відкриття провадження за цим позовом.

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