Потужний вибух прогримів у столиці. Момент НП потрапив на камеру

Масштабна НП сталася ввечері у вівторок, 4 серпня. Вибух прогримів в портовій частині столиці Лівану – Бейрута. Як повідомляють очевидці, вони почули невеликий хлопок, а через кілька хвилин стався сильний вибух, після якого в повітря піднялася величезна хмара диму, яка змінювала колір з чорного на білий, а потім червоний.

Ударна хвиля від вибуху була такою сильною, що пошкодила багато найближчих будинків. Скло вибило у будівлях, розташованих в декількох кілометрах від епіцентру вибуху.

Точні дані про постраждалих і загиблих досі невідомі, проте міністр охорони здоров'я Лівану Хамад Хасан заявив, що їх «дуже багато». У своїй заяві він також розповів, що в порту Бейрута вибухнув корабель з піротехнікою.

У свою чергу, деякі місцеві ЗМІ повідомляють, що вибух стався на складі феєрверків.

Точні причини і наслідки вибуху з'ясовуються, проте вже зараз можна сказати, що НП завдала величезної шкоди столиці. Так, очевидці знімають на відео масштабні руйнування в районах, розташованих близько до місця вибуху. На відео з місця події чути виття сирен, видно розбиті шибки і покручені автомобілі. Співробітники Червоного Хреста також повідомили, що в результаті вибуху було зруйновано кілька будинків і зараз під завалами можуть залишатися люди.

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