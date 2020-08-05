Народный депутат Украины седьмого созыва Ирина Фарион озвучила жесткое обращение к русскоязычным гражданам Украины

В частности, бывшая политик в эфире "4 канала" подчеркнула, что термин "русскоязычное население", по ее мнению, является бытовым штампом, который применяется в отношении "нытиков и маргиналов" (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Кроме того, Фарион выразила уверенность в том, что эти люди должны собрать свои вещи и покинуть страну.

"Историческая родина русскоязычных украинцев – Московия. Я очень хочу, чтобы им там было комфортно: упаковали чемоданы – и туда поехали. Если вас не устраивает наша историческая парадигма – украинский язык, украинская культура – то мы вам ничем помочь не можем", – высказалась Фарион.

Ко всему прочему, Фарион уверена, что поскольку русскоязычным украинцам не хватило почти 30 лет независимости для украинизации, значит им необходимо дать больше времени - лет десять, например.

Фарион уверена, что украинские граждане, использующие в общении преимущественно русский язык, являются носителями русской культуры.

"Русскоязычное население Украины – это бытовой штамм тех нытиков и маргиналов, которые себя ассоциируют с когда-то могущественной империей зла. Они не просто являются меньшинством, они являются людьми, которые вышли за границы нынешней исторической парадигмы", - считает политик.

Также Фарион заявила, что каждый украинец, который общается на русском языке, является главным трофеем Путина, притягивающим российскую армию в Украину.

"Каждый украинец, который общается на русском языке, является главным трофеем Путина, притягивающим российскую армию в Украину. Они своим языком нас расстреливают", – сказала она.

Напомним, профессор разложил по полочкам, как РФ из покон веков разрушает украинский язык.

Как сообщала Politeka, Фарион дала свое обозначение русскоязычным украинцам: "Это или рабы, или...".

Также Politeka писала, что Фарион собралась экстрадировать русскоязычных украинцев со страны.