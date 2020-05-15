Экс-нардеп Ирина Фарион жестко высказалась об украинцах, которые говорят на российском языке
Свое мнение она озвучила в ходе одного из своих интервью. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По ее словам, никакого равноправия для украинского и российского языков и быть не может.
По ее словам, никакого равноправия для украинского и российского языков и быть не может.
"У нас слабая нация, позволяющая себе унижать. И у нас тут еще заявляют о каком-то праве русскоязычного населения. У нас нет русскоязычного населения. Это или рабы, или оккупанты. И все", - заявила она.
Кроме того, она считает, что русскоязычные украинцы, которые не владеют родным языком, не имеют права претендовать на образование и рабочие места в Украине.
Стоить отметить, что это не единственное жесткое заявление экс-нардепа о российском языке в Украине.
Ранее, в одном из интервью она посчитала нужным избивать русскоязычных украинцев.
"Просто снимаешь туфли и даешь по роже, и все. С такими не говорят, им ничего не доказывают, их маргинализируют, их выбрасывают за маргинес общества", - отметила она.
Также стоит отметить, что украинский певец Павло Зибров настроен не так радикально относительно двуязычия в Украине.
По его словам, нет ничего страшно в том, что украинцы разговаривают на русском.
"Не нужно делать в Украине проблем на фоне двуязычия. Так людей воспитала действительность, нет смысла их переучивать. Несмотря на все, они остались жить в государстве, никуда не делись. Русскоязычные нормально воспринимают украиноязычный материал и наоборот. Никогда не было потасовок на этом фоне", - заявил он в одном из интервью.
"Не нужно делать в Украине проблем на фоне двуязычия. Так людей воспитала действительность, нет смысла их переучивать. Несмотря на все, они остались жить в государстве, никуда не делись. Русскоязычные нормально воспринимают украиноязычный материал и наоборот. Никогда не было потасовок на этом фоне", - заявил он в одном из интервью.
Напомним, ветеран ВСУ угодил в языковой скандал в поезде.
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