Экс-нардеп Ирина Фарион жестко высказалась об украинцах, которые говорят на российском языке

Свое мнение она озвучила в ходе одного из своих интервью. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



По ее словам, никакого равноправия для украинского и российского языков и быть не может.





"У нас слабая нация, позволяющая себе унижать. И у нас тут еще заявляют о каком-то праве русскоязычного населения. У нас нет русскоязычного населения. Это или рабы, или оккупанты. И все", - заявила она.

Кроме того, она считает, что русскоязычные украинцы, которые не владеют родным языком, не имеют права претендовать на образование и рабочие места в Украине.

Стоить отметить, что это не единственное жесткое заявление экс-нардепа о российском языке в Украине.

Ранее, в одном из интервью она посчитала нужным избивать русскоязычных украинцев.



"Просто снимаешь туфли и даешь по роже, и все. С такими не говорят, им ничего не доказывают, их маргинализируют, их выбрасывают за маргинес общества", - отметила она.

Также стоит отметить, что украинский певец Павло Зибров настроен не так радикально относительно двуязычия в Украине.

По его словам, нет ничего страшно в том, что украинцы разговаривают на русском.



"Не нужно делать в Украине проблем на фоне двуязычия. Так людей воспитала действительность, нет смысла их переучивать. Несмотря на все, они остались жить в государстве, никуда не делись. Русскоязычные нормально воспринимают украиноязычный материал и наоборот. Никогда не было потасовок на этом фоне", - заявил он в одном из интервью.