Бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион сделала странное пожелание своему внуку
Как передает Politeka.net, соответственный пост она опубликовала на своей страничке в Facebook.
Как передает Politeka.net, соответственный пост она опубликовала на своей страничке в Facebook.
По ее словам, тем, кто будет называть его Дима, а не Дмитрик нужно отвечать "моментальным выстрелом в лоб".
"Вот этому малышу, который заботливо кормит такого же малыша — котика, сейчас аж годик. Это мой солнечный и голубоглазый внучек Дмитрик, который на форму Дима должен реагировать моментальным выстрелом в лоб. Расти Рыцарем, Воином, Владельцем, Обладателем, Господином. Ты украинец", - отметила бывший нардеп.
"Вот этому малышу, который заботливо кормит такого же малыша — котика, сейчас аж годик. Это мой солнечный и голубоглазый внучек Дмитрик, который на форму Дима должен реагировать моментальным выстрелом в лоб. Расти Рыцарем, Воином, Владельцем, Обладателем, Господином. Ты украинец", - отметила бывший нардеп.
Также Фарион вспомнила дедушку мальчика, и призвала брать с него пример.
"И это Твоя корона жизни. Будь самодостаточным как небо, глубоким, как магма земли, крепким, как корни дуба, острым, как меч, богатым, как наша земля, свободным, как ветер. В Тебе корни деда Дмитра. Он был СКАЛА и ПАН. И только Он умел со страстной любовью заглядывать в ждущие глаза. Живи и побеждай. Люби и ненавидь. Возвышайся и НИКОГДА не отступай. Твоя бабушка Иринка", - заключила
Ранее бывший депутат от партии «Свобода» на своей странице в Facebook возмутилась, что в Украине продаются молочные продукты под названием «Машенька» и «Агуша».
Как отметила Фарион, это "яд и отрава" для украинцев.
По мнению экс-нардепа, русскоязычные слова проникают в сознание укранцев, особенно детей, и укрепляются там, "как основной языковой идентификатор". Напоследок она предложила: "Не будем машами".
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Напомним, Фарион публично набросилась на Усика из-за языка: "Существо с отбитым мозгом".
Как сообщала Politeka, Фарион дала свое обозначение русскоязычным украинцам: "Это или рабы, или...".
Также Politeka писала, что Фарион собралась экстрадировать русскоязычных украинцев со страны.