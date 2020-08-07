Бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион сделала странное пожелание своему внуку



Как передает Как передает Politeka.net , соответственный пост она опубликовала на своей страничке в Facebook.

По ее словам, тем, кто будет называть его Дима, а не Дмитрик нужно отвечать "моментальным выстрелом в лоб".



"Вот этому малышу, который заботливо кормит такого же малыша — котика, сейчас аж годик. Это мой солнечный и голубоглазый внучек Дмитрик, который на форму Дима должен реагировать моментальным выстрелом в лоб. Расти Рыцарем, Воином, Владельцем, Обладателем, Господином. Ты украинец", - отметила бывший нардеп.

Также Фарион вспомнила дедушку мальчика, и призвала брать с него пример.



"И это Твоя корона жизни. Будь самодостаточным как небо, глубоким, как магма земли, крепким, как корни дуба, острым, как меч, богатым, как наша земля, свободным, как ветер. В Тебе корни деда Дмитра. Он был СКАЛА и ПАН. И только Он умел со страстной любовью заглядывать в ждущие глаза. Живи и побеждай. Люби и ненавидь. Возвышайся и НИКОГДА не отступай. Твоя бабушка Иринка", - заключила

Ранее бывший депутат от партии «Свобода» на своей странице в Facebook возмутилась, что в Украине продаются молочные продукты под названием «Машенька» и «Агуша».