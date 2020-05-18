Экс-нардеп Ирина Фарион раскритиковала боксера Александра Усика после скандала

Как сообщает Politeka.net, бывший депутат от партии «Свобода» на своей странице в Facebook возмутилась тем, как супертяжеловес приказал себя называть.

Ирина Фарион посвятила пост российским именам в Украине и вспомнила об Александре Усике. Она возмутилась, что боксер попросил произносить его на языке страны-агрессора.

"Недавно существо с отбитым мозгом, по фамилии Усик, гордо заявило, что он Александр, а не Олександр. Его, наверно, с детства кормили ядовитыми продуктами?", - предположила экс-нардеп.

Ирина Фарион заявила, что имена очень важны с точки зрения языка, а потому их нельзя перекручивать по желанию.

"Имена и фамилии – это не чья-то собственность и прихоть. Это составляющая языковой системы. Латинская пословица говорит, что грамматике подчиняются даже императоры! Но не манкурты, янычары, оборотни и идиоты в Украине", - едко отметила она в своем блоге.

Ранее Александр Усик рассказал зарубежным журналистам, как его нужно правильно называть во время интервью. Как оказалось, боксер предпочитает русскоязычный вариант своего имени: "Мое имя — Александр. Зовите меня Александром. Александр — это по-русски, а Олександр — это по-украински. Но я — Александр".

Напомним, Усик поплатился за угрозы украинцам и получил оплеуху от чемпиона Грицая: "Не тебе решать, чей Крым".

Как сообщала Politeka, Усик впервые показался после скандала с россиянами, боксера не узнать: "Блин, Саня так постарел...".

Также Politeka писала, что Усику и Ломаченко собираются выдать паспорта РФ, официальное заявление: "Мы ими гордимся".