Глава Минздрава Максим Степанов предупредил о начале второй волны эпидемии, которую ожидали только осенью

Как передает Politeka.net, он раскрыл подробности во время онлайн-брифинга 11 августа. По словам чиновника, в Украине уже начали принимать экстренные меры.

Как напомнил Максим Степанов, новую вспышку заболеваемости из-за китайского вируса во всем мире прогнозировали лишь через несколько месяцев, однако уже сейчас показатели стремительно растут.

"Мы считали, что у нас будет так называемая вторая волна, то есть существенное увеличение количества больных, где-то в октябре-ноябре – и это будет сопряжено с сезонной эпидемией гриппа. Так считал весь мир", - подчеркнул министр здравоохранения. - "Сейчас мы видим, что все страны Европы тоже фиксируют резкий рост количества больных. Поэтому мы начали более мощно и быстро двигаться".

По словам Максима Степанова, правительство поспешно закупает аппараты для вентиляции легких, оборудуют больничные койки для быстрой подачи кислорода больным. Кроме того, в некоторых регионах Украины уже запускают медучреждения "второй волны", так во Львовской области инфекционные больницы уже третий день заполнены пациентами более, чем наполовину.

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