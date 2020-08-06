Украинцев предупредили о возможном ужесточении ограничительных мер на фоне эпидемии

Об этом экс-глава Минэкономразвития Тимофей Милованов написал у себя в Facebook, передает Politeka.net.

По его словам, уже на следующей неделе четыре области могут перевести в красную зону.

Милованов объяснил, что в Ровненской, Хмельницкой, Черниговской и Харьковской областях растет количество больных китайским вирусом пять дней подряд.

"Уже с понедельника четыре новые области могут перестать быть зелеными ... Речь идет о Ровненской, Хмельницкой, Черниговской и Харьковской областях, где уже 5 дней подряд превышается по крайней мере один из установленных правительством показателей - коэффициент выявления случаев инфицирования или показатель динамики роста", - предупредил экс-министр в своем Facebook.

Сбор комиссии, которая вынесет окончательное решение о переносе данных областей в красную зону, запланирован на пятницу, однако решение вступит официально в силу уже с понедельника, 10 августа.

Как известно, сейчас в мире официально зарегистрировано более 18,9 млн случаев заражения китайским вирусом, из которых - более 75 тысяч в Украине.

Саму же Украину разделили на четыре "зоны", и в некоторых будут действовать жесткие ограничительные меры.

В зеленой зоне будут действовать правила, которые действуют на территории всей Украины – ношение маски в общественных местах, социальная дистанция, использование антисептика и т.п.

Если регион попал в желтую, то там еще начнет действовать ограничение на посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди пожилого возраста.

В оранжевой зоне будут действовать ограничения для развлекательных заведений и заведений питания в ночное время, деятельности спортзалов, фитнес-залов, детских учреждений оздоровления и отдыха, а также ограничение для массовых мероприятий – 1 человек на 20 кв. м и не более 100 человек.

Если область переводят в красную зону, то там начинает действовать запрет на работу общественного транспорта, посещение учебных заведений, закрытие ресторанов, ТРЦ и тому подобное.

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