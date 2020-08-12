В Беларуси ОМОН так зверски бьет протестующих, чтобы зажечь даже в самых равнодушных сердцах ненависть к тирании

Как передает Politeka, об этом написал украинский журналист Юрий Бутусов на своей странице в соцсети.

"Не битый, не стреляный, не стоявший на коленях белорусский "Беркут". ОМОН так зверски бьет белорусов, чтобы зажечь даже в самых равнодушных сердцах ненависть к тирании. А потом удивляются - как это нашлись такие как Зеновий и Владимир Парасюк и их группа из консерватории, как это они посмели стрелять на Майдане по "правоохранителям", как это они посмели убивать?" - отметил Бутусов.

Журналист напомнил, что силовики на Майдане во время Революции достоинства "всего лишь ломали головы и ребра, всего лишь калечили и уродовали".

"Мирные люди смотрят на побоище и знают, что на улице тебя не защищает закон, тебя ждут палачи. И тогда доведенный до отчаяния человек осознает, что закон - это он сам, и защитить свой протест от дубинок, кроме него самого, некому. И тогда кто-то находит оружие и кто-то начинает стрелять", - написал Бутусов.

Он также заявил, что люди, которые открыли огонь на Майдане по штурмующим силовикам в самые горячие дни революции - с 18 по 20 февраля 2014 года - это настоящие Герои, которые спасли свободу в Украине.

"И правильно, что у нас приняли закон об амнистии для участников Майдана. По-другому иногда невозможно", - добавил он.

Как известно, в результате протестов по всей Беларуси уже множество людей получили ранения - силовики стреляют резиновыми пулями, применяют светлошумовые гранаты и бьют дубинками протестующих. Также известно об одном погибшем активисте в результате массовых протестов.

Протестующие фиксируют зверства ОМОНа на фото и видео, однако с распространением записей и координацией действий протестующих иногда врозникают проблемы, так как власти Беларуси после начала протестов стали блокировать доступ к интернету на территории страны.

Напомним, Чорновол раскритиковала Тихановскую и напомнила о Майдане: "поблагодарите Яценюка за пулю в лоб".

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