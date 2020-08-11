Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на протесты, которые начались после оглашения результатов выборов

По его словам, никто не позволит «разорвать страну», а все причастные понесут ответ за «неправомерные действия».

"Я про Польшу не говорю. Там уже все осели и тоже начинают дергать за ниточки. Я не говорю про Украину (оттуда ехали). Это, уверен, не государственная политика, но там хватает этих майданутых, о которых я говорил. В том числе, к сожалению, из России определенный приток людей", - отметил президент Беларуси.

Упоминание Украины не оставило без внимания пользователей сети. Украинцы раскритиковали такое высказывание Александра Лукашенко, и призвали искать проблему в Беларуси и в себе.

"Проще обвинять других людей, лучше б прислушивался к своему народу", "Когда в стране нормальный справедливый президент, зачем эти вспышки недовольства, только бандиты создают хаос в стране", "Председатель колхоза с амбициями лидера славян!", "Если бы у белорусов было все хорошо, никакие украинцы бы им не помешали. А так ищите причину у себя, и не переводите стрелки", "Земля горит под ногами, вот и ищет везде виновных. На воре и шапка горит. Саша, уходи!", "Наши за деньги и мать родную продадут. Там и наши есть свободовцы", - писали в сети.

Напомним, Портников раскрыл, какая судьба ждет Беларусь без Лукашенко.

Как сообщала Politeka, трагедия случилась на протестах в Минске, Тихановская пригрозила Лукашенко "началом конца".

Также Politeka писала, что Лукашенко сделал первое заявление после восстания белорусов.



