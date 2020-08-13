Бывший украинский футболист Артем Федецкий сделал неожиданное заявление о президенте Украины Владимире Зеленском

В частности, он заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не хватает кадров, для изменений в стране. Знаменитый экс-игрок "сине-желтой" сборной посоветовал нашим гражданам немного потерпеть.

Об этом он сообщил в интервью для sport.ua.

"Тяжело ему сейчас. Я знаю, что лично он реально хочет сделать что-то для страны. Но ему не хватает профессиональных кадров, чтобы они ему помогли в этом направлении. Думаю, нашим людям (украинцам прим.ред) нужно потерпеть. Я верю, что в Украине рано или поздно все будет хорошо. Хочется, чтобы это "хорошо" наступило быстрее", - заявил Федецкий.

Стоит отметить, что Федецкий был кандидатом-мажоритарщиком от партии "Слуга народа" в Верховную Раду по 118-му округу Львовской области, но набрал 12,66% голосов и проиграл на выборах Галине Васильченко. Представительница "Голоса" получила 31,61%.

Также ранее сообщалось, что Кондратюк отметил, что Зеленский "это человек, который, до сих пор непонятно почему, стал президентом".

"Это небедный человек, который вдруг решил учиться политике за мои деньги налогоплательщика. Кстати, может уже забил, а может, продолжает учиться. Я надеюсь, что продолжает учиться. Но у меня большой вопрос – почему учиться надо после, а не до? Учиться надо до того, как что-то ты делаешь", - подчеркнул он.

Напомним, в Харьков едет Зеленский, экстренное заявление.

Как сообщала Politeka, Зеленский решил устроить концерт вместо парада на День независимости.

Также Politeka писала, что Зеленский подписал судьбоносный закон, который многое изменит.