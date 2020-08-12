"Слуг народу" зобов'язали прийти на концерт з нагоди Дня незалежності України, і це питання взяв під особистий контроль президент Володимир Зеленський
Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис політичного експерта Андрія Смолія.
Так, Смолій опублікував скріншот повідомлення глави фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Андрія Арахамії. В повідомленні йдеться про те, що присутність "слуг" на концерті є обов'язковою, і це особисто проконтролює глава держави Володимир Зеленський.
"Друзі, щойно вийшов від президента. 24.08.2020 - урочиста участь ВСІХ депутатів "Слуги народу" у святковому концерті. 25.08.2020 - позачергова сесія ВР. Повна явка на обидві події обов'язкова. Особисто на контролі у президента", - йдеться в повідомленні.
Політичний експерт Андрій Смолій прокоментував це повідомлення, наголосивши на схожості політики керівництва партії Зеленського з КПРС.
"Явка обов‘язкова". Як в часи КПРС. Хоча чим "слуга" Зеленського відрізняється від компартії СРСР. Нічим. Замість нормального параду, демонстрації міці та розвитку армії, вони влаштовують концерти", - написав він.
Також Смолій наголосив, що "на особистому контролі" у Зеленського виявилось таке питання як концерт, а не обороноздастність держави, не боротьба з коронакризою, не соціальна політика і не зовнішні відносини.
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