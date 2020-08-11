Президент України Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію грального бізнесу

Йдеться про закон "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор" (№2285-д), який нардепи підтримали 14 липня.

Документом передбачено виключний перелік видів діяльності у сфері дозволених в Україні азартних ігор. Також встановлюється кримінальна відповідальність за їх організацію без ліцензії.

Так, з моменту вступу закону в силу, в Україні дозволяється проведення наступних заходів: азартних ігор в гральних закладах казино; азартних ігор в інтернет-казино; букмекерської діяльності в букмекерських пунктах і в Інтернеті; ігор в залах ігрових автоматів; азартних ігор в покер в Інтернеті.

Варто відзначити, що прийняття закону про гральний бізнес має чимало противників, як серед простих українців, так і в стінах парламенту. У день голосування в Раду внесли три проекти постанов, що блокують підписання закону про гральний бізнес. Однак 21 липня депутати не підтримали їх, тому голова Ради і президент отримали можливість підписати документ.

Проте багато хто сподівався на вето президента.

При цьому вказувалося на неточності, які містить документ. Зокрема, в тексті враховані дві суперечать один одному поправки. Зазначено, що формуванням конкурсної комісії для відбору членів комісії з регулювання азартних ігор буде займатися Кабінет Міністрів, і профільний комітет Верховної Ради.

Також багатьох насторожив той факт, що до фінальної версії документа потрапила норма про те, що казино можуть бути відкриті не тільки в п'ятизіркових готелях, а й в чотиризіркових.

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