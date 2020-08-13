Патриарх ПЦУ Филарет высказался о Донбассе, при этом он не против, чтобы россияне жили там
По его словам, прекращение огня на Донбассе – это не капитуляция, а нужный этап для восстановления справедливого мира, за которым должны последовать освобождение от русских войск и проведение выборов по законам Украины. Кроме того, он добавил, что считает россиян братьями и не против, чтобы они жили на Донбассе.
Об этом он заявил в интервью PavlovskyNews.
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Священник подчеркнул, что Донбасс – это украинская земля. Но не исключил, что там могут жить и русские.
"Мы будем рады, если русские будут жить на этой земле (Донбассе прим.ред). И жить с нами как братья", – заявил Филарет.
Кроме того, он высказал уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский отстаивает позиции страны и не намерен отдавать ни кусочка украинской земли.
Справедливый мир, по мнению Филарета, – это возвращение Донбасса и Крыма. При этом патриарх отметил, что Россия и его марионетки не спешат делать ответных действий. Террористы якобы стреляют, чтобы Украина признала их стороной конфликта и вела переговоры напрямую с ними, а не с Россией. Но по мнению Филарета, этого не будет.
"Победа будет, ведь вечной войны (сражения прим. ред) не бывает. Когда-то все прекратится. Это наша земля, а не их", – сказал священнослужитель.
Напомним, что патриарх Кирилл выдал миру молитву от коронавируса: «Так и победим, других вариантов нет!».
Как Politeka писала, что Филарет назвал причину появления коронавируса в мире.
Также Politeka сообщала, что Филарет отреагировал на жесткое решение Епифания