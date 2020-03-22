Патріарх Кирил затвердив текст спеціальної молитви проти коронавіруса

Про це повідомили на офіційному сайті Московського патріархату. Всіх пастирів церкви закликали «до посиленої молитви про подолання хвороби». Правда, слово «коронавірус» у молитві не згадується.





Ініціатива РПЦ викликала бурхливу реакцію в мережі. Люди жартують про те, що тепер Росія точно врятується від коронавірусної загрози.

«Тепер заживемо», «Тільки так і переможемо, інших варіантів немає!», «Розходимося. З вірусом покінчено», «Запитайте у нього при нагоді: таки скільки коштує опіум для народу???», «Знімайте карантин. Тепер я спокійний», «Скрепно», «Всеросійське голосування по затвердженню молитви буде?», «Вірусу - кабзда!», «Розходимося, ми знову всіх перемогли...», «А що так можна було?», «Ну все, ми врятовані», - пишуть користувачі мережі.

Знайшлися й ті, хто пішов далі, створивши свою версію молитви:

«Корона, корона, перейди на Мирона, з Мирона на Якова, з Якова на всякого. Але при будь-якому результаті Не забудь Володі!».

Як відомо, це не перша ініціатива РПЦ по боротьбі з вірусною загрозою. Раніше в Москві влаштовували хресні ходи з молебнем про позбавлення від коронавіруса.

Раніше ми писали, що російські бабусі записали відеозвернення, в якому звинуватили президента США Дональда Трампа в тому, що паніку навколо коронавіруса поширює він.

«Ніякого тут коронавіруса як такого немає. Це не той вірус, який сьогодні перевернув всю країну. Це Трампу треба було підняти свій долар в два рази, щоб його країна злетіла в черговий раз. Так ось: немає ніякого коронавіруса, це політика, тобою придумана. Ось ми його сьогодні розірвемо», – каже одна з жінок.

Нагадаємо, що мережу підірвав потік фото котів, які сумують на карантині, забавні кадри: «Яка там робота».

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