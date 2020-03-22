Патріарх Кирил затвердив текст спеціальної молитви проти коронавіруса
Про це повідомили на офіційному сайті Московського патріархату. Всіх пастирів церкви закликали «до посиленої молитви про подолання хвороби». Правда, слово «коронавірус» у молитві не згадується.
Ініціатива РПЦ викликала бурхливу реакцію в мережі. Люди жартують про те, що тепер Росія точно врятується від коронавірусної загрози.
Влада допустила величезну помилку з карантином, Пальчевський не стримався: "Не можна було..."
Ведуча "Х-Фактора" забула про білизну заради пікантних фото в тонкій сукні: "Ніби ніхто не бачить"
Удар коронавіруса по новій області України, нокаут долара і перерахунок пенсій — головне за ніч
Могилевська із збільшеними грудьми порвала усіх прямо на сцені: "об'єми вражають"
«Тепер заживемо», «Тільки так і переможемо, інших варіантів немає!», «Розходимося. З вірусом покінчено», «Запитайте у нього при нагоді: таки скільки коштує опіум для народу???», «Знімайте карантин. Тепер я спокійний», «Скрепно», «Всеросійське голосування по затвердженню молитви буде?», «Вірусу - кабзда!», «Розходимося, ми знову всіх перемогли...», «А що так можна було?», «Ну все, ми врятовані», - пишуть користувачі мережі.
Знайшлися й ті, хто пішов далі, створивши свою версію молитви:
«Корона, корона, перейди на Мирона, з Мирона на Якова, з Якова на всякого. Але при будь-якому результаті Не забудь Володі!».
Як відомо, це не перша ініціатива РПЦ по боротьбі з вірусною загрозою. Раніше в Москві влаштовували хресні ходи з молебнем про позбавлення від коронавіруса.
Раніше ми писали, що російські бабусі записали відеозвернення, в якому звинуватили президента США Дональда Трампа в тому, що паніку навколо коронавіруса поширює він.
«Ніякого тут коронавіруса як такого немає. Це не той вірус, який сьогодні перевернув всю країну. Це Трампу треба було підняти свій долар в два рази, щоб його країна злетіла в черговий раз. Так ось: немає ніякого коронавіруса, це політика, тобою придумана. Ось ми його сьогодні розірвемо», – каже одна з жінок.
Нагадаємо, що мережу підірвав потік фото котів, які сумують на карантині, забавні кадри: «Яка там робота».
А ще Politeka писала, що військових екстрено виводять на вулиці українських міст: подробиці того, що відбувається.
Також Politeka повідомляла, що коронавірус косить українських зірок, заразилася актриса з "Лесі + Рома": "Біль в легенях, кровотеча...".