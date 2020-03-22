Почесний патріарх, глава УПЦ КП Філарет зробив неоднозначну заяву з приводу поширення коронавірусної загрози

В інтерв'ю «4 каналу» він розповів, що головною причиною епідемії є гріхи людства.

«Епідемія – це покарання Боже за гріхи людей. Ми зараз думаємо, як побороти цю епідемію. Правильно роблять уряди різних країн, у тому числі український уряд, приймаючи заходи безпеки. Але причина коронавіруса – це грішність людства. В чому особливість гріха? А в тому, що відкрито добро не захищають, а захищають зло. І не тільки його захищають, а активно поширюють. Я маю на увазі, в першу чергу, одностатеві шлюби», - заявив Філарет.

За його словами, сьогодні дітей навчають вибирати собі стать.

«Не тої статі дитина має бути, якою вона народилася. А вона сама повинна вибрати собі стать. Це зло. За це зло Бог спалив Содом і Гоморру. І на цьому місці до нашого часу знаходиться Мертве море», - заявив священнослужитель.

Філарет зазначив, що подібні гріхи в людській історії були. Особливість нашого часу, за словами патріарха, в тому, що держави починають приймати зло за добро і захищати його законами.

Крім цього глава УПЦ КП заявив, що церква не буде забороняти причастя під час карантину. Він підкреслив, що якщо люди вірять, то не захворіють. А якщо не вірить, то не потрібно причащатися.

«Зараз йде дискусія, чи можна причащатися з однієї ложки. Я задаю питання: Ви вірите, що це кров і тіло Ісуса Христа? Якщо ви не вірите, то не причащайтесь. А якщо вірите, то хіба від Христа можна отримати ці віруси?», - підкреслив Філарет.

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