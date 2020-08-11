Стало известно, сколько боевиков добровольно сдались СБУ с начала боевых действий на Донбассе

Об этом сообщает "РБК Украина".

Программа "Тебя ждут дома" была введена в августе 2015 года. Воспользовавшись ей, боевики ОРДЛО могли сдаться украинским властям и получить освобождение от уголовной ответственности.

Так, по этой программе в СБУ за пять лет конфликта пришли с повинной 390 боевиков.

Участники группы, работавшие над концепцией переходного правосудия, созданной группой под руководством президента Владимира Зеленского еще год назад, уверяют, что в целом около 95% населения, не столкнуться с какими-то негативными последствиями со стороны государства из-за того, что они, например, способствовали оккупационному режиму или принимали участие в референдуме, стояли на блокпостах, носили оружие и так далее.

Напомним, что Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук сообщил о готовности посетить Донбасс. По словам первого президента Украины, это станет возможным сразу после прекращения огня на фронте.

Кроме того, он уверен, что позиция жителей "ДНР" и "ЛНР" сильно отличается от мнения главарей непризнанных республик.

Также стоит отметить, что мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине впервые за пять лет не зарегистрировала нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Напомним, украинских медиков подло расстреляли на Донбассе, кадры: "угодили в засаду боевиков и...".

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