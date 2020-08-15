15 августа Минздрав объявил новые правила, которые украинцам нужно соблюдать во время карантина

Как сообщает Politeka.net, их опубликовали в официальном канале министерства в Telegram, посвященном эпидемии китайского вируса.

"Проживание в общежитиях и их посещения во время карантина должно быть безопасным. Для этого введен ряд эпидемиологических правил для жителей, посетителей и администрации помещений", - отметили представители ведомства. "Все находящиеся в общежитии, обязаны носить защитные маски вне комнаты и пользоваться спиртовыми антисептиками на входе".

Администрация общежитий должна обеспечить меры безопасности и контролировать их соблюдение. В первую очередь, все без исключения должны находиться в защитных масках за пределами комнат. Посетители обязаны проверить температуру, вымыть руки и не контактировать с людьми, у которых есть симптомы заболевания.

Работники обязаны каждые три или четыре часа делать влажную уборку, проверять наличие достаточного количества антисептиков, мыла и защитных средств. Администрация также должна централизованно собирать использованные маски и перчатки для их дальнейшей утилизации.

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