Президента Украины Владимира Зеленского раскритиковали за присвоение погибшему в ДТП музыканту Андрею Кузьменко звания Героя Украины
В частности, как передает Politeka, соответствующую позицию высказал известный украинский блогер и волонтер Серж Марко.
"Просто фото последних награжденных посмертно Героев Украины. Первые погибли при подрыве в тылу у врага. Второй (Кузьма Скрябин, - ред.) - при столкновении с молоковозом. Вывода не будет. Боюсь что-то в сердцах ляпнуть не то", - написал он.
Также волонтер добавил в коллаж фото оперного певца Василия Слипака, который погиб на Донбассе в 2016 году.
"Добавлю фото еще одного героя Украины. Певец. Награждение которого поддерживаю. И все равно почему-то Кузьма в этом списке кажется лишним, не?"- написал волонтер.
В комментариях к сообщению тоже отметили, что не понимают, в чем заключался героизм Кузьменко.
"Я сам с удивлением прочитал эту новость. А в чем героизм Кузьмы?", "А за что Кузьма герой Украины, что он сделал такого героического? Топил за Яныка и делал популистские заявления, что всех надо выносить", - пишут в комментариях.
Как известно, в день рождения Андрея Кузьменко президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что он подписал указ о присвоении ему звания Героя Украины.
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