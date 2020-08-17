Президенту України Володимиру Зеленському підпалили автомобіль

Як повідомляє Politeka, про це глава держави повідомив на своєму Telegram-каналі.

Так, повідомляється, що даний інцидент стався ще шість років тому - у грудні 2014 року неподалік від палацу "Україна" у Києві.

Зеленський розповів, що тоді невідомі спалили його авто, і поліції знадобилося два місяці, щоб знайти та затримати злочинців.

"Сподіваюся, що й цього разу правоохоронні органи максимально швидко знайдуть та притягнуть до відповідальності зловмисників, які підпалили авто програми "Схеми", - йдеться в повідомленні Зеленського.

Він також зазначив, що його творча діяльність "завжди була пов’язана з досить гострою критикою чинної на той час влади", що неодноразово створювало колективу певні проблеми.

"Від неофіційних натяків "хлопці, ви дожартуєтесь" – до прослуховування, стеження, реальних перешкод та заборон у проведенні концертів чи зйомок. Я пройшов все це, я знаю, як це, і ніколи не допущу, щоб за мого президентства будь-яка критика влади тягнула за собою переслідування або залякування", - запевнив Зеленський.

Нагадаємо, журналісту "Схем" помстилися після розслідування порушень Зеленського, фото: "влаштували стеження і...".

Раніше Politeka писала про те, що пожежа спалахнула в ГУ Нацполіції Києва, справа Шеремета під загрозою: "горіли речдоки".

Також Politeka повідомляла, що хвиля підпалів прокотилася по Одесі, з'їхалися поліція і рятувальники: відео НП.